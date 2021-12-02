У советской и российской эстрадной певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица.

Медики диагностировали у артистки ожог глаз, а именно — роговицы. Исполнительница до сих пор находится в медикаментозной коме из-за болей. Об этом сообщают росСМИ.

Для того, чтобы инфекция не распространилась дальше, врачи вводят Хлебниковой антибиотики. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Родственников в палату к Марине все так же не пускают, поскольку медицинские работники боятся, что это может спровоцировать новый стресс у артистки. Кроме того, она может чем-нибудь заразиться от них.

В ноябре Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в собственной квартире, который произошел поздно вечером 18 числа. Тело женщины сильно пострадало и она находилась в коме.

Позже в СМИ появилась информация, что Марина Хлебникова пришла в сознание, однако не на долго, поскольку осознание случившегося спровоцировало у нее шок и истерику.

У артистки сильно обгорело лицо, волосы, кисти рук, сильные ожоги груди, живота и бедер. Врачи узнали ее лишь после общения с родными.

Также в крови Марины на момент пожара нашли алкоголь — 0,82 промилле (два-три бокала вина). Огонь разгорелся из-за непотушенной сигареты артистки, когда та уснула. В квартире также еще находились люди, спасателей вызвала дочь Хлебниковой.