Стан стабілізується: менеджер Хлєбнікової про самопочуття співачки

Директор Марини Хлєбнікової Данила Прайс прокоментував стан співачки.

– Учора були у Марини, стан стабілізується, вона перебуває під наглядом лікарів, які роблять все максимально можливе для її якнайшвидшого відновлення, – зазначив Данило.

Також Прайс заявив, що вся інформація, яка раніше з’являлася у ЗМІ, є хибною. Крім того, Данило пообіцяв тримати вас у курсі, якщо будуть кардинальні зміни.

– Друзі, не ведіться на фейки навіть якщо це якийсь відомий журнал або телепередача. Не вгадав буквально ніхто, – зазначив Прайс.

Що сталося з Мариною Хлєбніковою

За попередніми даними, Марину Хлєбнікову госпіталізували після пожежі у власній квартирі, яка сталася пізно увечері 18 листопада. Вона заснула з сигаретою у своїй кімнаті, що призвело до пожежі. У цей момент у будинку перебували батьки співачки та її дочка Домініка. Саме вона й викликала рятувальників. Марину Хлєбнікову доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу.

У ЗМІ писали, що Марини перебуває у комі у вкрай тяжкому стані. Також була інформація, що на місці опіків нібито почало розвиватися зараження.