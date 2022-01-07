Эпатажная украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) презентовала клип на песню Destination, которая записана совместно с исполнителем Boosin.
Все действия в ролике происходят на борту вертолета, на котором они перевозят незаконные вещества. Maruv предстала в роли главной стюардессы, Boosin — в роли пилота. Традиционно в видео артистка и ее балет показали свои танцевальные способности — резкие и дерзкие движения.
Maruv в клипе появилась в черном кожаном плаще, расстегнув который предстала в красном латексном боди с портупеями.
По словам исполнительницы, сюжет для видео пришел к ней спонтанно.
— Вертолет особого назначения точно не оставит вас равнодушными, — написала Maruv в Instagram.
Похоже исполнительница оказалась права, поскольку поклонники ее творчества оценили новую работу.
- Очень ждала выхода этого клипа.️ Спасибо за новую порцию вашей эстетики.
- Очень круто и атмосферно! Спасибо за шоу!
- Ты неотразима. Голос ангельский, а тело от Бога.
- Грудь вперед и маленькими шажками — это ты. Шажки у тебя Голливуд перешагнули.
- Этот трек нужно пускать в лето 2022.
- Каждый новый клип — интересный эксперимент. Этот, как по мне, очень красивый.
- Какие крутые костюмы! Шикарно, сильно, обворожительно! — Пишут пользователи сети в комментариях под клипом.