Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

В латексе и с портупеями: Maruv предстала в роли главной стюардессы

7 января 2022, 11:33
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Maruv

Эпатажная украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) презентовала клип на песню Destination, которая записана совместно с исполнителем Boosin.

Все действия в ролике происходят на борту вертолета, на котором они перевозят незаконные вещества. Maruv предстала в роли главной стюардессы, Boosin — в роли пилота. Традиционно в видео артистка и ее балет показали свои танцевальные способности — резкие и дерзкие движения.

Maruv в клипе появилась в черном кожаном плаще, расстегнув который предстала в красном латексном боди с портупеями.

По словам исполнительницы, сюжет для видео пришел к ней спонтанно.

— Вертолет особого назначения точно не оставит вас равнодушными, — написала Maruv в Instagram.

Похоже исполнительница оказалась права, поскольку поклонники ее творчества оценили новую работу.

  • Очень ждала выхода этого клипа. Спасибо за новую порцию вашей эстетики.
  • Очень круто и атмосферно! Спасибо за шоу!
  • Ты неотразима. Голос ангельский, а тело от Бога.
  • Грудь вперед и маленькими шажками — это ты. Шажки у тебя Голливуд перешагнули.
  • Этот трек нужно пускать в лето 2022.
  • Каждый новый клип — интересный эксперимент. Этот, как по мне, очень красивый.
  • Какие крутые костюмы! Шикарно, сильно, обворожительно! — Пишут пользователи сети в комментариях под клипом.
Читайте также:
maruvРазвод или беременна? Maruv в новой песне попрощалась со старой жизнью

Теги
Maruv , Новый клип , прем’єра
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка