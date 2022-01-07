Эпатажная украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) презентовала клип на песню Destination, которая записана совместно с исполнителем Boosin.

Все действия в ролике происходят на борту вертолета, на котором они перевозят незаконные вещества. Maruv предстала в роли главной стюардессы, Boosin — в роли пилота. Традиционно в видео артистка и ее балет показали свои танцевальные способности — резкие и дерзкие движения.

Maruv в клипе появилась в черном кожаном плаще, расстегнув который предстала в красном латексном боди с портупеями.

По словам исполнительницы, сюжет для видео пришел к ней спонтанно.

— Вертолет особого назначения точно не оставит вас равнодушными, — написала Maruv в Instagram.

Похоже исполнительница оказалась права, поскольку поклонники ее творчества оценили новую работу.