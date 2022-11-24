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У Києві темно: Ада Роговцева прочитала вірш Лесі Українки при свічках

24 Листопада 2022, 13:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ада Роговцева

Акторка театру і кіно Ада Роговцева прочитала вірш Лесі Українки при свічках.

В Instagram вона оприлюднила відео, на якому постала разом зі своєю донькою Катериною Степанковою. У темряві вони зачитали поезію Як дитиною, бувало, сидячи на кухні.

– У Києві темно. Слово Лесі каже, – написала Ада Роговцева на відео.

Акторка з донькою записали відео під час відключення світла після масштабного ракетного обстрілу України Росією 23 листопада.

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Шанувальники Роговцевої прийшли в захват, зазначивши, що світло завжди перемагає темряву.

  • Неймовірно. Люблю вас! Як поруч побула на такій рідній кухні.
  • Все буде добре! Браво! Перемога за вами! Тримайся улюблена Україна!
  • Україна і українці – це справжнє світло і добро! Наші серця не здолає ніяке лихо.
  • Мої улюблені слова ще з дитинства.
  • Світло завжди перемагає темряву! У темні часи краще видно світлих людей! Тримаємося, – пишуть користувачі мережі.
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Фото: Ада Роговцева

Теги
Ада Роговцева Вірш Леся Українка
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