Акторка театру і кіно Ада Роговцева прочитала вірш Лесі Українки при свічках.

В Instagram вона оприлюднила відео, на якому постала разом зі своєю донькою Катериною Степанковою. У темряві вони зачитали поезію Як дитиною, бувало, сидячи на кухні.

– У Києві темно. Слово Лесі каже, – написала Ада Роговцева на відео.

Акторка з донькою записали відео під час відключення світла після масштабного ракетного обстрілу України Росією 23 листопада.

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Шанувальники Роговцевої прийшли в захват, зазначивши, що світло завжди перемагає темряву.

Неймовірно. Люблю вас! Як поруч побула на такій рідній кухні.

Все буде добре! Браво! Перемога за вами! Тримайся улюблена Україна!

Україна і українці – це справжнє світло і добро! Наші серця не здолає ніяке лихо.

Мої улюблені слова ще з дитинства.

Світло завжди перемагає темряву! У темні часи краще видно світлих людей! Тримаємося, – пишуть користувачі мережі.

Фото: Ада Роговцева