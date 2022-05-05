Легендарна українська акторка Ада Роговцева розповіла, які почуття наразі має до РФ, а ще – про війну культур.

Артистка пропрацювала в Росії 60 років. Каже, були часи, коли її там більше любили, ніж в Україні. Проте зараз, крім гніву та огиди, нічого до них не відчуває.

– Поважали, любили, все-все було! Але те, як вони ставляться до мого народу, моєї культури, моєї історії, моєї землі, я пробачити не можу. Нікому. Жодному з них! Ну, крім Лії Ахеджакової (сміється), – сказала Ада.

У цій війні воюють не лише армії, а й культури. Проте артистка зазначає, вони не воюють, а гавкають, як скажені собаки без розуму.

Роговцева наголосила, що росіяни засліплені зневагою до іншого народу.

– Це нелюди. І вони не можуть зрозуміти одного: сантиметра їхньої території ми не переступили. А вони знищили храми, університети, школи, дитячі садки, театри. Вони знищують усе. Хто ці люди? Про яку культуру ми говоримо? – поцікавилася акторка.

Багато разів з початку повномасштабної війни лунали слова про межу і точку неповернення. Спочатку це Буча, потім Краматорський вокзал, Маріуполь. Акторка каже, що для неї ця межа настала ще в 2014 році.

– Я всі ці роки була там, на передовій, в окопах. Усі ці роки постійно. Я знаю, про що говорю. З 2014 року я ховаю рідних людей, українців. Я вмираю разом із ними. Тому для мене ця війна – продовження тієї. Тому я навіть не пам’ятаю перших днів, – зізналася Роговцева.

Вона зазначила, що межа зла в росіян – атом, про який вони постійно говорять. А також сказала, чи наважаться вони на це, оскільки їм теж хочеться жити, провівши паралель із маніяками.