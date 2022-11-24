Актриса театра и кино Ада Роговцева прочитала стихотворение Леси Украинки при свечах.

В Instagram она обнародовала видео, на котором предстала вместе со своей дочерью Катериной Степанковой. В темноте они зачитали поэзию Як дитиною, бувало, сидя на кухне.

— В Киеве темно. Слово Леси говорит, — написала Ада Роговцева на видео.

Актриса с дочерью записали видео во время отключения света после масштабного ракетного обстрела Украины Россией 23 ноября.

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Поклонники Роговцевой пришли в восторг, отметив, что свет всегда побеждает тьму.

Невероятно. Люблю вас! Как рядом побыла на такой родной кухне.

Все будет хорошо! Браво! Победа за вами! Держись любимая Украина!

Украина и украинцы — это настоящий свет и добро! Наши сердца не одолеет никакое бедствие.

Мои любимые слова еще с детства.

Свет всегда побеждает тьму! В темные времена лучше видно светлых людей! Держимся, — пишут пользователи сети.

Фото: Ада Роговцева