Актриса театра и кино Ада Роговцева прочитала стихотворение Леси Украинки при свечах.
В Instagram она обнародовала видео, на котором предстала вместе со своей дочерью Катериной Степанковой. В темноте они зачитали поэзию Як дитиною, бувало, сидя на кухне.
— В Киеве темно. Слово Леси говорит, — написала Ада Роговцева на видео.
Актриса с дочерью записали видео во время отключения света после масштабного ракетного обстрела Украины Россией 23 ноября.
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Поклонники Роговцевой пришли в восторг, отметив, что свет всегда побеждает тьму.
- Невероятно. Люблю вас! Как рядом побыла на такой родной кухне.
- Все будет хорошо! Браво! Победа за вами! Держись любимая Украина!
- Украина и украинцы — это настоящий свет и добро! Наши сердца не одолеет никакое бедствие.
- Мои любимые слова еще с детства.
- Свет всегда побеждает тьму! В темные времена лучше видно светлых людей! Держимся, — пишут пользователи сети.
Фото: Ада Роговцева