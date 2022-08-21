В Киеве проходит прощание с актрисой и телеведущей Русланой Писанкой. Проводят в последний путь артистку и ее маму Дину Васильевну в Спасо-Преображенском соборе.
В 09:00 началась Божественная литургия. Около 11:00 — чин похорон.
Прах Писанки привез из Германии ее супруг Игорь Исаков. Похоронят актрису на Байковом кладбище.
Сейчас смотрят
Ранее Исаков говорил, что Руслана очень любила Спасо-Преображенский собор.
Напомним, утром 19 июля стало известно, что Руслана Писанка умерла. С началом полномасштабной войны она уехала лечиться в Германию от агрессивной формы рака. Однако было поздно, и врачи ничего не смогли сделать.
Актрисе было 56 лет.
2 августа с Русланой Писанкой попрощались в Германии в городе Кайзерслаутерн возле церкви местного кладбища.