В Киеве проходит прощание с актрисой и телеведущей Русланой Писанкой. Проводят в последний путь артистку и ее маму Дину Васильевну в Спасо-Преображенском соборе.

В 09:00 началась Божественная литургия. Около 11:00 — чин похорон.

Прах Писанки привез из Германии ее супруг Игорь Исаков. Похоронят актрису на Байковом кладбище.

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Ранее Исаков говорил, что Руслана очень любила Спасо-Преображенский собор.

Напомним, утром 19 июля стало известно, что Руслана Писанка умерла. С началом полномасштабной войны она уехала лечиться в Германию от агрессивной формы рака. Однако было поздно, и врачи ничего не смогли сделать.

Актрисе было 56 лет.

2 августа с Русланой Писанкой попрощались в Германии в городе Кайзерслаутерн возле церкви местного кладбища.