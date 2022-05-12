У другому півфіналі Євробачення виступив представник Польщі Ochman з піснею River.

Ochman – River

У Ochman був досить лаконічний номер, але виглядало інтригуюче. Манера польського артиста чимось нагадує Джастіна Тімберлейка у хорошому сенсі.

Ба більше, заспівав він чудово, тут жодних питань.

Хто такий Ochman

Ochman – польський співак, переможець шоу Голос Польщі. Він здобував освіту в Музичній академії імені Кароля Шимановського у Катовіце. Після перемоги на шоу Голос артист одразу випустив дебютний сингл Światłocienie, який добре сприйняли слухачі. У 2021 році випустив свій дебютний альбом.

До речі, Ochman — онук всесвітньо відомого польського тенора Віслава Очмана.

Євробачення 2022

10 травня відгримів перший півфінал Євробачення 2022, що проходить в італійському місті Турин. За його підсумками 10 учасників пройшли у фінал конкурсу, зокрема, український колектив Kalush Orchestra.

Також у фінал автоматично потрапили учасники країн-засновниць. Йдеться про представників Британії, Франції, Німеччини та Іспанії. Учасники Євробачення від Італії теж потрапляють одразу до фіналу, оскільки їхня країна приймає конкурс.