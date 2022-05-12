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В лучших традициях Тимберлейка: Ochman из Польши показал на Евровидении как петь вживую

12 мая 2022, 23:18
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В лучших традициях Тимберлейка: Ochman из Польши показал на Евровидении как петь вживую

Во втором полуфинале Евровидения выступил представитель Польши Ochman с песней River.

Ochman — River

У Ochman был довольно лаконичный номер, но смотрелось интригующе. Манера польского артиста чем то напоминает Джастина Тимберлэйка в хорошем смысле.

Более того, спел он отлично, тут никаких вопросов.

 

Кто такой Ochman

Ochman – польский певец, победителем шоу Голос Польши. Он получал образование в Музыкальной академии имени Кароля Шимановского в Катовице. После победы на шоу Голос артист сразу выпустил дебютный сингл Światłocienie, который хорошо восприняли слушатели. В 2021 году выпустил дебютный альбом.

Кстати, Ochman – внук всемирно известного польского тенора Вислава Очмана.

Евровидение 2022

10 мая отгремел первый полуфинал Евровидение 2022, которые проходит в итальянском городе Турин. По его итогам, 10 участников прошли в финал конкурса, в частности украинский коллектив Kalush Orchestra.

Также в финал автоматически попали участники стран-основательниц. Речь идет о представителях Британии, Франции, Германии и Испании. Участники Евровидения от Италии тоже попадают сразу в финал, так как их страна принимает конкурс.

Теги
Евровидение, Польша
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