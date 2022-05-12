Во втором полуфинале Евровидения выступил представитель Польши Ochman с песней River.

Ochman — River

У Ochman был довольно лаконичный номер, но смотрелось интригующе. Манера польского артиста чем то напоминает Джастина Тимберлэйка в хорошем смысле.

Более того, спел он отлично, тут никаких вопросов.

Кто такой Ochman

Ochman – польский певец, победителем шоу Голос Польши. Он получал образование в Музыкальной академии имени Кароля Шимановского в Катовице. После победы на шоу Голос артист сразу выпустил дебютный сингл Światłocienie, который хорошо восприняли слушатели. В 2021 году выпустил дебютный альбом.

Кстати, Ochman – внук всемирно известного польского тенора Вислава Очмана.

Евровидение 2022

10 мая отгремел первый полуфинал Евровидение 2022, которые проходит в итальянском городе Турин. По его итогам, 10 участников прошли в финал конкурса, в частности украинский коллектив Kalush Orchestra.

Также в финал автоматически попали участники стран-основательниц. Речь идет о представителях Британии, Франции, Германии и Испании. Участники Евровидения от Италии тоже попадают сразу в финал, так как их страна принимает конкурс.