Символ української літератури Ліна Костенко святкує 92-річчя. Твори письменниці не втрачають актуальності, а її інтимну лірику знає чи не кожен українець.

У день народження Ліни Костенко ми зібрали найкращі цитати про життя, Україну та кохання. Нехай сила слова допоможе нам подолати ці нелегкі часи та дасть сил у боротьбі з ворогом.

Цитати Ліни Костенко про життя

Єдиний, хто не втомлюється, – час. А ми – живі, нам треба поспішати.

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І все на світі треба пережити, бо кожен фініш — це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт…

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Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас.

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Страшні слова, коли вони мовчать.

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Все наше життя, це чекання найгіршого і надія на краще.

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Епоха несприятлива — ламає іще в колисці геніям хребти.

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Життя як вірш без пунктуації, а смерть поставить крапку і тире.

Цитати Ліни Костенко про Україну

Держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава…

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А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

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Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер.

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У всіх народів мова – це засіб спілкування, у нас це – фактор відчуження.

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Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче почути.

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Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, одягнута в національну символіку, зацитькала національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії.

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Поки що я можу з жахом сказати: докотили Україну до прірви і поки не з’явиться ота цивільна відвага в людях, доти вона так і буде ця Україна — декоративна. Незалежність ворушить “вусами уві сні”.

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У кожної нації свої хвороби. У Росії — невиліковна.

Цитати Ліни Костенко про кохання

Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.

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Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.

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Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня.

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Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.

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Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.

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Любов шляхетна тільки тоді, коли вона сором’язлива.

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Кажуть, кохання – хімічний коктейль у голові на пару років чи місяців. Втім, буває і хімічний коктейль. У мене в житті був. Вдаряло в голову і розламувало стегна. А кохання – це інше. Кохання вдаряє в душу.