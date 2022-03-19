Символ украинской литературы Лина Костенко отмечает 92-летие. Произведения писательницы не теряют актуальности, а ее интимную лирику знает каждый украинец.

В день рождения Лины Костенко мы собрали лучшие цитаты о жизни, Украине и любви. Пусть сила слова поможет нам преодолеть эти нелегкие времена и даст силы в борьбе с врагом.

Цитаты Лины Костенко о жизни

Единственное, что не устает – время. А мы живы, нам нужно спешить.

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И все на свете нужно пережить, потому что каждый финиш – это по сути старт. И заранее не надо гадать, и за прошлым плакать не стоит…

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Отвратительная вещь – наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас.

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Страшны слова, когда они молчат.

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Вся наша жизнь — это ожидание худшего и надежда на лучшее.

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Эпоха неблагоприятная ломает еще в люльке гениям позвоночники.

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Жизнь как стих без пунктуации, а смерть поставит точку и тире.

Цитаты Лины Костенко об Украине

Государство – это я, а не то, что они с ним сделали. И если бы каждый осознал, что государство – это он, до сих пор у нас уже было бы достойное государство…

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А вы думали, что Украина так просто. Украина – это супер. Украина – это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена самой высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены.

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Сколько нас, человечества, уже есть на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-дивная нация, живущая здесь с давних времен, а свое независимое государство строит только сейчас.

***

У всех народов язык – средство общения, у нас – фактор отчуждения.

***

Украина сопротивляется, как Лаокоон, опутанный змеями. Она истошно кричит, но мир не слышит. Или не хочет услышать.

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Вечная парадигма истории: за свободу сражаются одни, а к власти приходят другие. И тогда наступает лукавая, самая коварная форма несвободы, одетая в национальную символику, напичканая национальным пафосом, украшенная атрибутами демократии.

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Пока я могу с ужасом сказать: докатили Украину до пропасти и пока не появится гражданская отвага в людях, до тех пор она так и будет эта Украина — декоративная. Независимость шевелит “усами во сне”.

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У каждой нации свои болезни. У России – неизлечимая.

Цитаты Лины Костенко о любви

Страсть – это вдохновение тела, а любовь – это вдохновение души. Любовь как функции гениталий оставим приматам. Мне нужен космос ее глаз.

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Любовь – это, прежде всего, ответственность, а потом уже наслаждение, радость.

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Сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день.

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Женщина – как музыка, ее можно любить, даже не очень-то понимая.

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Трудно любить умную женщину. Всегда боишься упасть в ее глазах. Женщина теряет интеллект, только когда влюблена. Так что лучше стабильно поддерживать в ней это состояние.

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Любовь благородна только тогда, когда она застенчива.

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Говорят, любовь – химический коктейль в уме на пару лет или месяцев. Впрочем, бывает и химический коктейль. У меня в жизни был. Ударяло в голову и разламывало бедра. А любовь – это другое. Любовь ударяет в душу.