Український співак та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зачитав улюблений вірш Ліни Костенко.
З нагоди Дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, артист опублікував відео, на якому продекламував поезію На світі можна жить без еталонів. Вакарчук зазначив, що рядки цього вірша сьогодні є особливо актуальними.
– Будьмо сильними! З Днем рідної мови, друзі! – сказав лідер гурту Океан Ельзи.
Святослав закликає своїх підписників долучитися до флешмоба і викласти до соцмереж відео із улюбленими рядками рідною мовою і хештегом #ріднамова і #UA.
Артист додав, що відео з нагоди свята він записав, перебуваючи у Києві. На задньому фоні можна побачити картину рідного для Вакарчука Львова. Її намалювала мати співака – Світлана Олександрівна Вакарчук.