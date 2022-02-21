Український співак та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зачитав улюблений вірш Ліни Костенко.

З нагоди Дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, артист опублікував відео, на якому продекламував поезію На світі можна жить без еталонів. Вакарчук зазначив, що рядки цього вірша сьогодні є особливо актуальними.

– Будьмо сильними! З Днем рідної мови, друзі! – сказав лідер гурту Океан Ельзи.

Святослав закликає своїх підписників долучитися до флешмоба і викласти до соцмереж відео із улюбленими рядками рідною мовою і хештегом #ріднамова і #UA.

Артист додав, що відео з нагоди свята він записав, перебуваючи у Києві. На задньому фоні можна побачити картину рідного для Вакарчука Львова. Її намалювала мати співака – Світлана Олександрівна Вакарчук.

Нещодавно гурт Океан Ельзи презентував кліп на пісню Весна. Святослав Вакарчук зазначив, що весна – це особлива пора року для нього, вона асоціюється з романтикою та коханням.

Кліп на трек Весна зняв режисер Іван Шоха. Глядачі під час перегляду ролика хвилюватимуться за стосунки двох сніговичків, які повинні знайти один одного до початку весни.