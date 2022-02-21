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Можна жить без еталонів: Вакарчук зачитав улюблений вірш Ліни Костенко

21 Лютого 2022, 15:57
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук
Джерело: Святослав Вакарчук

Український співак та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зачитав улюблений вірш Ліни Костенко.

З нагоди Дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, артист опублікував відео, на якому продекламував поезію На світі можна жить без еталонів. Вакарчук зазначив, що рядки цього вірша сьогодні є особливо актуальними.

– Будьмо сильними! З Днем рідної мови, друзі! – сказав лідер гурту Океан Ельзи.

Святослав закликає своїх підписників долучитися до флешмоба і викласти до соцмереж відео із улюбленими рядками рідною мовою і хештегом #ріднамова і #UA.

Артист додав, що відео з нагоди свята він записав, перебуваючи у Києві. На задньому фоні можна побачити картину рідного для Вакарчука Львова. Її намалювала мати співака – Світлана Олександрівна Вакарчук.

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Нещодавно гурт Океан Ельзи презентував кліп на пісню Весна. Святослав Вакарчук зазначив, що весна – це особлива пора року для нього, вона асоціюється з романтикою та коханням.

Кліп на трек Весна зняв режисер Іван Шоха. Глядачі під час перегляду ролика хвилюватимуться за стосунки двох сніговичків, які повинні знайти один одного до початку весни.

Теги
Ліна Костенко , Святослав Вакарчук
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