У горах Каліфорнії знайдено людські останки, які належать британському акторові Джуліану Сендзу. Зірка фільму Дівчина з тату дракона зник безвісти ще в січні.

Експерти повідомили, що тіло, виявлене туристами недалеко від гори Болді, належить зниклому акторові.

– Процес упізнання тіла, виявленого на горі Болді 24 червня 2023 року, завершено, і було встановлено, що це 65-річний Джуліан Сендз із Північного Голлівуду, – повідомили в департаменті шерифа Сан-Бернардіно.

Причину смерті актора ще з’ясовують. Правоохоронні органи чекають на експертизу.

Нагадаємо, Джуліан Сендз зник безвісти під час походу в гори Сан-Габріель. Про це стало відомо 13 січня.

Пошуки безвісти зниклого Джуліана Сендса тривали п’ять місяців. Ще 17 червня актора намагалися знайти. Тоді, крім пошуково-рятувальних добровольців, заступників і співробітників, задіяли два вертольоти та екіпажі дронів.