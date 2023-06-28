Джулиан Сендс

В горах Калифорнии найдены человеческие останки, которые принадлежат британскому актеру Джулиану Сэндсу. Звезда фильма Девушка с татуировкой дракона пропал без вести еще в январе.

Эксперты сообщили, что тело, обнаруженное туристами недалеко от горы Болди, принадлежит пропавшему актеру.

— Процесс опознания тела, обнаруженного на горе Болди 24 июня 2023 года, завершен, и было установлено, что это 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда, – сообщили в департаменте шерифа Сан-Бернардино.

Причину смерти актера еще выясняют. Правоохранительные органы ждут експертизу.

Напомним, Джулиан Сэндс пропал без вести во время похода в горы Сан-Габриэль. Об этом стало известно 13 января.

Поиски без вести пропавшего Джулиана Сэндса длились пять месяцев. Еще 17 июня актера пытались найти. Тогда, помимо поисково-спасательных добровольцев, заместителей и сотрудников, задействовали два вертолета и экипажи дронов.