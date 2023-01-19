Британський актор Джуліан Сендз зник безвісти в горах Каліфорнії, де за останній час загинуло два туристи.

Зниклим безвісти 65-річна зірка 1990-х була оголошена 13 січня після зникнення під час походу в гори Сан-Габріель. Правоохоронці почали пошуки Сендза на наступний день, проте були змушені їх припинити через шторм.

– Незважаючи на ризик сходження лавин, ми продовжуємо пошуки за допомогою вертольотів і дронів, коли дозволяє погода. Ми заплануємо ще один наземний пошук, коли погода покращиться, і це буде безпечно для наших бригад, – сказав представник департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно.

Стривожені друзі і колишні колеги Сендза, які також знімалися в хоррорі Чорнокнижник продовжують вірити, що з актором все в порядку, хоч і усвідомлюють небезпеку ситуації, що склалася.

Зараз дивляться

Джуліан відомий не тільки по фільму Чорнокнижник, він також знімався в таких стрічках, як Залишаючи Лас-Вегас, Дівчина з тату дракона, 13 друзів Оушена тощо.