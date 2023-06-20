Пошуки зниклого безвісти британського актора Джуліана Сендза тривають уже п’ять місяців.

Так, у суботу, 17 червня, в дикій місцевості гори Болді знову було проведено пошуки 65-річної зірки 1990-х. У них брали участь понад 80 пошуково-рятувальних добровольців, заступників і співробітників, два вертольоти й екіпажі дронів, але Сендза їм знайти не вдалося.

Повідомляється, що пошукові групи були доставлені авіацією через гору, а екіпажі безпілотників обшукали райони, недоступні для наземних бригад.

– Незважаючи на нещодавнє потепління, деякі ділянки гори залишаються недоступними через екстремальні альпійські умови. Кілька областей включають круту місцевість і яри, в яких все ще є понад 10 футів льоду і снігу, – йдеться в повідомленні департаменту шерифа.

Нагадаємо, Джуліан Сендз зник безвісти під час походу в гори Сан-Габріель. Про це стало відомо 13 січня. Правоохоронці почали пошуки актора наступного дня, проте були змушені їх припинити через шторм.