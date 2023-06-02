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Музика

У боях під Бахмутом загинув музикант з Маріуполя Подибайло

2 Червня 2023, 18:15
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
У боях під Бахмутом загинув музикант з Маріуполя Подибайло

Під Бахмутом загинув музикант Данило Подибайло з Маріуполя. Він захищав Україну у складі територіальної оборони, а до того допомагав військовим у блокадному місті.

– Війна забирає найкращих синів українського народу. Захищаючи долю майбутніх поколінь, у боях під Бахмутом загинув випускник Маріупольського університету Данило Подибайло. Ще у студентські роки хлопець виявляв виняткові патріотизм та любов до рідної країни. Данило писав пісні про АТО, організовував концерти та виїзди музичних гуртів у військові частини, – повідомив у Facebook Маріупольський державний університет.

З 2014 року Подибайло називали “сином полку”. Він майже весь час проводив у центрі Новий Маріуполь, який заснувала та очолила його мати Марія Подибайло. Хлопець брав участь у мітингах, писав пісні та хотів захищати Україну, але тоді був дуже юним.

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Він не був професійним музикантом, проте мешканці Маріуполя добре його знали. Загиблий завжди виступав на концертах, про нього говорили на телебаченні.

Фото: Маріупольський державний університет

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Бахмут Війна в Україні
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