Під Бахмутом загинув музикант Данило Подибайло з Маріуполя. Він захищав Україну у складі територіальної оборони, а до того допомагав військовим у блокадному місті.

– Війна забирає найкращих синів українського народу. Захищаючи долю майбутніх поколінь, у боях під Бахмутом загинув випускник Маріупольського університету Данило Подибайло. Ще у студентські роки хлопець виявляв виняткові патріотизм та любов до рідної країни. Данило писав пісні про АТО, організовував концерти та виїзди музичних гуртів у військові частини, – повідомив у Facebook Маріупольський державний університет.

З 2014 року Подибайло називали “сином полку”. Він майже весь час проводив у центрі Новий Маріуполь, який заснувала та очолила його мати Марія Подибайло. Хлопець брав участь у мітингах, писав пісні та хотів захищати Україну, але тоді був дуже юним.

Він не був професійним музикантом, проте мешканці Маріуполя добре його знали. Загиблий завжди виступав на концертах, про нього говорили на телебаченні.

Фото: Маріупольський державний університет