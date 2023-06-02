Под Бахмутом погиб музыкант Даниил Подыбайло из Мариуполя. Он защищал Украину в составе территориальной обороны, а до этого помогал военным в блокадном городе.

— Война забирает лучших сыновей украинского народа. Защищая судьбу будущих поколений, в боях под Бахмутом погиб выпускник Мариупольского университета Даниил Подыбайло. Еще в студенческие годы парень проявлял исключительные патриотизм и любовь к родной стране. Даниил писал песни об АТО, организовывал концерты и выезды музыкальных групп в воинские части, — сообщил в Facebook Мариупольский государственный университет.

С 2014 года Подыбайло называли “сыном полка”. Он почти все время проводил в центре Новый Мариуполь, который основала и возглавила его мать Мария Подыбайло. Парень участвовал в митингах, писал песни и хотел защищать Украину, но тогда был очень юным.

Он не был профессиональным музыкантом, однако жители Мариуполя хорошо его знали. Погибший всегда выступал на концертах, о нем говорили на телевидении.

Фото: Мариупольский государственный университет