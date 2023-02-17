Співачка Ріанна заробила майже $100 тис. за виступ під час перерви Супербоула від Spotify. При цьому їй не заплатили організатори заходу.

Так, 34-річна артистка отримала $97 тис. від Spotify, де шанувальники вирішили згадати її старі хіти. На Супербоулі Ріанна виконала купу своїх популярних пісень – Umbrella, We Found Love та Diamonds.

За заявою представників Spotify, інтерес до пісень артистки зріс на 640% після шоу.

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Так, на тлі цього артистка заробила величезні гроші як роялті від музичного сервісу. Наприклад, її пісня Umbrella заробила майже $18 тис. лише за три дні. Трек прослухали 4,4 млн разів, і за кожен зірка отримувала по $0,004.

Так, на виступ на Супербоулі виконавиця постала перед глядачами у червоному комбінезоні від Loewe, який розстебнула на животі, тим самим наголосивши на ньому.

Крім комбінезона, на артистці був червоний пуховик та кросівки. Волосся вона заплела у високий хвіст, а на обличчя нанесла макіяж з акцентом на губи.

Щодо вагітності Ріанни, то це вже друга дитина від A$AP Rocky. Вперше вони стали батьками у травні 2022 року. Тоді співачка народила хлопчика, ім’я якого тримає досі в секреті.