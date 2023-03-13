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Тигровий принт і хромакей: The Hardkiss випустив незвичайний кліп на кавер пісні Гайтани

13 Березня 2023, 17:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Саніна

Гурт The Hardkiss випустив кліп на кавер пісні Гайтани Два вікна. Трек виконаний у жанрі рок, а кліп віддає данину поваги роликам 2000-х років.

У відео можна помітити членів музичного гурту, а солістка Юлія Саніна показалася в чорно-червоній сорочці з тигровим принтом. На ретро-стиль також вказує антураж у кліпі – музиканти в абсолютно білій кімнаті, а подібні візуальні ефекти активно використовувалися на початку 2000-х.

Зараз дивляться

Фанати оцінили роботу музикантів. Кліп і адаптація пісні Гайтани – це саме те, чого чекали слухачі:

  • Чекаємо живого виступу разом із Гайтаною!
  • Шикарно, надпотужно, неймовірно! І образ Юлі, і сам задум режисера в симбіозі з піснею, все разом захоплює все більше і більше!
  • Такі пісні мають жити вічно, дякую вам що заспівали її новим подихом.
  • Це дійство має увійти в історію каверів не тільки українського шоубізу! Дві виконавиці такі самобутні, такі несхожі.

Нагадаємо, що Юлія Саніна стане ведучою Євробачення 2023. Артистка просто зараз максимально готується до заходу, і для неї це велика відповідальність.

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