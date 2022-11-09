У День української писемності та мови фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна ексклюзивно розповіла Фактам ICTV про те, як свого часу захопилася українською мовою і навіть здобула фах фольклористки.

А також про мову як про власну позицію, та чому ще задовго до 2014 року знала, що не співатиме російською.

– Ваша історія – це не про перехід на українську, адже вона була і до 24 лютого у вашому житті. Це радше про відмову від російської. Як пригадуєте той момент, коли сказали собі: – Більше ні російській?

Зараз дивляться

– Майже все своє життя, скільки я себе пам’ятаю, я вивчаю українську мову. Через те, що я народилася в російськомовній сім’ї в Києві, усі мої родичі, друзі, однокласники, батьки – всі розмовляли російською. Тому мені довелося докласти неабияких зусиль, аби вивчити мову.

Я для цього вступила до інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за освітою я – філолог-фольклорист.

Це було легко для мене, легко мені давалося, але я хотіла достойно і гарно володіти українською. Я розуміла, що це може мені знадобитися потім в моїй основній музичній професії. Пам’ятаю, що в публічному просторі ми все менше і менше використовували російську, а саме після того, як припинили їздити до Росії.

– Це сталося, коли Росія анексувала Крим, а згодом окупувала частину Донецької та Луганської областей. Ми вирішили для себе, що ми перекриваємо собі будь-який шлях до цієї країни, перериваємо всі контакти робочі – якось саме собою стало ясно, що основною нашою територією, де ми будемо працювати, буде Україна.

Тому ми поступово почали переходити і в публічному просторі, і в соціальних мережах на українську мову. Інколи проривалася, звичайно, російська в мене. Тому що я залишалася двомовною, і родина моя у той час розмовляла російською мовою. Але офіційно ми завжди намагалися використовувати українську. Тим паче, всі мені казали, коли я даю інтерв’ю російською – я чомусь говорю забагато зайвого.

– Українська якось пасувала і пасує більше. Мені так здається. Щодо сьогоднішньої ситуації, то війна розставила всі крапки над і. А тому і в команді, і в сім’ї ми перейшли на українську мову просто принципово, оскільки російська викликає просто огидні емоції.

Сьогодні з повною упевненістю можна сказати, що The Hardkiss усім складом і в побуті, і в соціальних мережах перейшли на українську.

– Який фідбек від фанів доводилося чути, коли відмовилися від російської у публічному просторі?

– Я думаю, що наша аудиторія і не помітила цього переходу, тому що наша аудиторія завжди була українською аудиторією. Ми ніколи не працювали на російський ринок, і не загравали з цим питанням. А відтак наш перехід був доволі давно, тому мені важко пригадати якусь точну реакцію, оскільки відбувався він природньо.

– На вашу думку, чому до 24 лютого чимала кількість знаменитостей не втрачала нагоди заспівати російською? Чому ця мова котирувалася і в ефірі, і поза ним?

– Не треба забувати про той факт, що в Україні багато людей розмовляють російською. Так сталося історично, через нав’язування Росією своєї культури, своїх правил десятиліттями.

– Десятиліттями пригнічувалася українська мова та культура, переписувалася історія. Нам доведеться ще багато років із цим розбиратися, і я сподіваюся, що наступні покоління вже перейдуть повністю на українську мову, особливо на тлі війни, яка відбувається сьогодні. А знаменитості – це такі самі люди, звичайні люди.

Напевно неминучим був перехід на українську, особливо з початком війни я помічаю, як колеги масово переходять на неї. Раніше наш гурт також стикався з нерозумінням з боку колег, мовляв: – Навіщо ви пишете пісні українською, якщо це не продається?

Усі розуміли, якщо ти пишеш пісні чи знімаєш кіно російською, то у тебе більше шансів заробляти, адже ти маєш більшу аудиторію, можеш працювати не тільки в Україні, але і на російський ринок.

Тому коли The Hardkiss почав співати українською, багато хто ставив запитання, навіщо ви це робите, як ви взагалі збираєтеся заробляти. Сьогодні ми маємо зовсім іншу картину, усі масово переходять на українську, і це правильно!

– У вашому репертуарі завжди була або англійська, або українська. Без російської, взагалі. Це була чітка позиція від самого початку існування гурту?

– Коли ми розпочинали проєкт The Hardkiss, я ще не була впевнена у своїх здібностях як сонграйтера українською мовою, мені значно легше було писати англійською, я слухала багато фірмової музики. І лише згодом, написавши пісню Прірва, я зрозуміла, що це саме те.

Я знайшла свій почерк, я знайшла свої рими, певні фішки. Це все було дуже складно, оскільки спиратися було мало на що, а хотілося не бути схожими на інші рок-гурти. І я сподіваюся, що нам це вдалося.

– Російською не хотілося співати взагалі. У нас завжди було два варіанти: або англійською, або українською. Якщо ми хотіли бути популярними у світі, то ми обрали для себе англійську, яку розуміють всі. Ми не були настільки зацікавлені у російському ринку, щоб писати їхньою мовою.

Я дуже добре пам’ятаю нашу розмову з Валом (Валерій Бебко, гітарист The Hardkiss, чоловік Юлії Саніної, – Ред.), коли ми починали, і ми тоді пригадали, наскільки Океан Ельзи у свій час став флагманом і як усі ними пишалися, бо вони співали українською. А нам хотілося теж зробити свій вклад до якісного українськомовного контенту.

– Ваші пісні дуже популярні. Ви довели, що композиції українською можуть переганяти у кількості прослуховувань навіть зарубіжні. Поясніть, завдяки чому пісні українською можуть конкурувати з російськомовними?

– Пісня здатна рвати хіт-паради, якщо вона хороша. Неможливо змусити молодь слухати будь-яку музику лише тому, що вона написана українською. Неможливо нав’язати щось, що погано звучить, що погано записане у студії, щось із дешевим текстом. Обдурити слухача майже неможливо.

– Українськомовний контент має бути конкурентоспроможним – це основне. Він дійсно має бути крутим, цікавим, популярним, індивідуальним, зрозумілим. Тобто він має бути конкурентоспроможним, ми намагаємося зробити в своєму стилі.

Ми все ж таки граємо рок, це не попсова музика на багатотисячну аудиторію, у нас своя публіка. Ми робимо все дуже якісно, ми все ж таки дуже багато працюємо і над музикою, і над кліпами, і над образами. У нас дуже велика конкуренція з російськомовним, міжнародним, англомовним ринками. Тому тут важко.