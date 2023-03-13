Группа The Hardkiss выпустила клип на кавер песни Гайтаны Два вікна. Трек выполнен в жанре рок, а клип отдает дань уважения роликам 2000-х годов.

В видео можно заметить членов музыкальной группы, а солистка Юлия Санина показалась в черно-красной рубашке с тигровым принтом. На ретро-стиль также указывает антураж в клипе — музыканты в абсолютно белой комнате, а подобные визуальные эффекты активно использовались в начале 2000-х.

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Фанаты оценили работу музыкантов. Клип и адаптация песни Гайтаны — это именно то, чего ждали слушатели:

Ждем живого выступления вместе с Гайтаной!

Шикарно, сверхмощно, невероятно! И образ Юли, и сам замысел режиссера в симбиозе с песней, все вместе захватывает все больше и больше!

Такие песни должны жить вечно, спасибо вам что спели ее новым дыханием.

Это действо должно войти в историю каверов не только украинского шоубиза! Две исполнительницы такие самобытные, такие непохожие.

Напомним, что Юлия Санина станет ведущей Евровидения 2023. Артистка прямо сейчас максимально готовится к мероприятию, и для нее это большая ответственность.