Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кіно та серіали

Історія очима мирних жителів та рятувальників: Кейт Бланшетт створила фільм про битву за Харків

6 Липня 2022, 15:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Історія очима мирних жителів та рятувальників: Кейт Бланшетт створила фільм про битву за Харків
Джерело: Depositphotos

Голлівудська акторка Кейт Бланшетт створила документальний фільм про битву за Харків після повномасштабного вторгнення РФ до України. Зробила вона це разом із ексредактором британського телеканалу Channel 4 News Бенджаміном де Піром та режисером Едвардом Воттсом.

Роль оповідача в кінострічці Ukraine: Life Under Attack озвучила сама Бланшетт. Вона розповідає докладну історію битви за Харків очима мирних жителів та рятувальників, які прийняли на себе основний тягар російського наступу.

В основі кінострічки – історія пожежника та двох фельдшерів. Також тисячі українців, які перемістилися до сховища, щоб уникнути ракетних ударів.

Зараз дивляться

Прем’єру фільму Ukraine: Life Under Attack показали на телеканалі Channel 4. Тепер кінострічка доступна для перегляду на сайті каналу. Також фільм можна переглянути на офіційному сайті акторки. Час тривалості стрічки – 47 хвилин 10 секунд.

Варто зазначити, що Кейт Бланшетт активно підтримує Україну, вона також є послом доброї волі ООН.

Нещодавно вона з’явилася на публіці у синьо-жовтому костюмі, який продадуть на аукціоні. Усі виручені кошти підуть до УВКБ ООН.

Читайте також:
Бен СтиллерЯк у фільмі, але масштабніше: Бен Стіллер розповів про побачене в Україні

Теги
Підтримка України Фільм Харків
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь