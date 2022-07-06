Голлівудська акторка Кейт Бланшетт створила документальний фільм про битву за Харків після повномасштабного вторгнення РФ до України. Зробила вона це разом із ексредактором британського телеканалу Channel 4 News Бенджаміном де Піром та режисером Едвардом Воттсом.

Роль оповідача в кінострічці Ukraine: Life Under Attack озвучила сама Бланшетт. Вона розповідає докладну історію битви за Харків очима мирних жителів та рятувальників, які прийняли на себе основний тягар російського наступу.

В основі кінострічки – історія пожежника та двох фельдшерів. Також тисячі українців, які перемістилися до сховища, щоб уникнути ракетних ударів.

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Прем’єру фільму Ukraine: Life Under Attack показали на телеканалі Channel 4. Тепер кінострічка доступна для перегляду на сайті каналу. Також фільм можна переглянути на офіційному сайті акторки. Час тривалості стрічки – 47 хвилин 10 секунд.

Варто зазначити, що Кейт Бланшетт активно підтримує Україну, вона також є послом доброї волі ООН.

Нещодавно вона з’явилася на публіці у синьо-жовтому костюмі, який продадуть на аукціоні. Усі виручені кошти підуть до УВКБ ООН.