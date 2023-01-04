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Мене нудить! Єфросиніна про виступ Повалій на концерті в РФ із піснею Червона рута

4 Січня 2023, 13:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мене нудить! Єфросиніна про виступ Повалій на концерті в РФ із піснею Червона рута

Телеведуча Маша Єфросиніна висміяла співачку-зрадницю Таїсію Повалій за її виступ на новорічному концерті в Росії.

Путіністка вирішила виконати перед глядачами українську пісню Червона рута, що сильно обурило Машу та й усіх громадян нашої країни.

В Instagram-stories Єфросиніна показала шматочок виступу Повалій, зазначивши, що її нудити від такого цинічного вчинку.

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– Я ніколи не думала, що від сорому за дії іншої людини мене може нудити! – емоційно написала Маша.

Варто відзначити той факт, що Повалій абсолютно все одно на події в рідній країні і на те, що від дій російських окупантів страждають її співвітчизники. Кожен вчинок артистки – все цинічніший, адже це не вперше, коли вона виконує українську пісню на сценах країни-агресорки.

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Навіть на концерті до Дня перемоги в РФ Повалій заспівала Пісню про рушник (Рідна мати моя), що зовсім не лягає в голові.

Теги
Маша Єфросиніна Таїсія Повалій
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