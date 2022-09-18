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Тяжка енергія: екстрасенс сказав, чи вийде Тіна Кароль вдруге заміж

18 Вересня 2022, 19:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тяжка енергія: екстрасенс сказав, чи вийде Тіна Кароль вдруге заміж

Екстрасенс Максим Гордєєв сказав, чи вийде співачка Тіна Кароль заміж вдруге.

За його словами, чоловікам із артисткою складно.

– З нею дуже складно чоловікам взагалі, оскільки вона їм усім закриває рота. Карта лева означає сильну жіночу енергію. За енергією вона дуже важка взагалі, – зазначив Гордєєв.

Екстрасенс сказав, що поки не бачить співачку заміжньою вдруге, оскільки вона хоче реалізовуватися в кар’єрі.

Зараз дивляться

– Вона не готова йти на якісь моменти із чоловіками. Вона така жінка, яка хоче, щоб чоловік був біля неї такий, щоб вона нічого не потребувала. Але головне для неї – відчувати себе в безпеці, – наголосив Максим.

Зазначимо, що Тіна Кароль ретельно приховує своє особисте життя після того, як у 2013 році помер її чоловік, бізнесмен Євген Огір.

Артистка досі згадує усі пам’ятні дати, пов’язані із чоловіком, показуючи архівні кадри.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Астрологія Тіна Кароль
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