Экстрасенс Максим Гордеев сказал, выйдет ли певица Тина Кароль замуж во второй раз.

По его словам, мужчинам с артисткой сложно.

— С ней очень сложно мужчинам вообще, поскольку она им всем закрывает рот. Карта льва означает сильную женскую энергию. По энергии она очень тяжелая вообще, — отметил Гордеев.

Экстрасенс сказал, пока что не видит певицу замужем во второй раз, поскольку она хочет реализовываться в карьере.

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— Она не готова идти на какие-то моменты с мужчинами. Она такая женщина, которая хочет, чтобы мужчина был возле нее такой, чтобы она ни в чем не нуждалась. Но главное для нее — чувствовать себя в безопасности, — подчеркнул Максим.

Отметим, что Тина Кароль тщательно скрывает свою личную жизнь после того, как в 2013 году умер ее супруг, бизнесмен Евгений Огир.

Артистка до сих пор вспоминает все памятные даты, связанные с мужем, показывая архивные кадры.