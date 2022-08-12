Ексчоловік американської співачки Брітні Спірс Кевін Федерлайн показав відео, на яких артистка кричить на дітей – синів Шона та Джейдена.

Ролики зняли близько чотирьох років тому. Кевін поділився ними в Instagram, проте невдовзі вони були видалені.

– Я не можу сидіти склавши руки і дозволяти так звинувачувати моїх синів після того, через що вони пройшли. Як би нам не було боляче, ми всією сім’єю вирішили опублікувати ці відео, зняті хлопчиками, коли їм було 11 і 12 років. Це ще не найгірше. Брехня має припинитися, – зазначив Федерлайн.

Так, на першому відео Брітні сперечається з хлопчиками перед сном, говорячи, що це її будинок і просить нанести їх крем на обличчя, почувши заперечення – підвищує тон.

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– Вам усім краще почати шанувати мене, зрозуміло? – Каже розлючена Спірс.

Друге відео знято в авто. Артистка з лайкою забрала у сина телефон і почала кричати.

– Ти що, втратив **аний розум!? Я просто в шоці. І я не знаю, що робити. І я боюся тебе, бо ти дивний, бо в тебе період статевого дозрівання. Моє маленьке тіло не може витримати цього, – кричала Брітні.

Відео Кевін вирішив викласти після того, як заявив, що сини Брітні Спірс не хочуть з нею бачитися. Сама співачка назвала заяву ексчоловіка абсурдною і що їй боляче від цього.