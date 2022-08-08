Ексчоловік Брітні Спірс заявив, що сини не хочуть бачитися з нею – співачка відповіла

Американська співачка Брітні Спірс відповіла на слова колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна про відмову синів бачитися з нею.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила пост, в якому назвала заяву ексчоловіка абсурдною. До того ж, Брітні обурив той факт, що претензії стосуються лише її фотографій у соцмережах.

– Мені сумно чути, що мій колишній чоловік вирішив обговорити стосунки між мною та моїми дітьми. Як ми всі знаємо, виховання хлопчиків-підлітків ніколи і нікому легко не дається. Мене турбує той факт, що причини засновані на моєму Instagram, це було задовго до Instagram. Я віддала їм все… Тільки одне слово: боляче, – написала співачка.

На коментарі Федерлайна відреагував і нинішній чоловік Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі.

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Він заявив, що інтерв’ю Кевіна є своєрідним піаром і безпосередньо пов’язане із закінченням опікунства над співачкою.

Нещодавно Кевін Федерлайн дав перше за десять років інтерв’ю, в якому заявив, що їхні спільні діти не бажають спілкуватися з матір’ю.

За його словами, 16-річний Шон і 15-річний Джейден вже кілька місяців уникають зустрічей зі співачкою і навіть відмовилися бути присутніми на її весіллі. Однією з причин чоловік назвав некоректну поведінку Брітні, яка регулярно публікує у своєму Instagram оголені світлини і дуже пікантні відео.

Нагадаємо, Спірс та Федерлайн розлучилися у 2007 році. Після цього артистка почала вживати алкоголь та заборонені речовини. Наразі Кевін перебуває у шлюбі з волейболісткою Вікторією Прінс, вони виховують двох дітей – Пейтона і Джордану.