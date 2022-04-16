Українська співачка Оля Полякова емоційно звернулася до російського артиста Філіпа Кіркорова, який підтримав заарештованого СБУ Віктора Медведчука.

У відеозверненні Полякова зізналася, що довго чекала, поки Кіркоров порушить мовчання щодо розв’язаної Росією війни в Україні.

– Філіпе, я так довго чекала, коли ж ти порушиш мовчання. Майже два місяці я думала, коли ж ти проявишся і з чим. І тут ти пишеш цей текст, де підтримуєш Медведчука. Тобі шкода кого? Злочинця? Колаборанта, зрадника? Людину, яка напряму причетна до всіх тих жахів, які звалилися на мою країну. Він крав гроші, які йому виділяв його кум Путін для того, щоб тут формувати п’яту колону, яка підтримувала політику Росії. На його руках кров тисячі українців та росіян. Ти підтримуєш вбивцю, – наголосила виконавиця.

Також Полякова згадала дружину Медведчука, Оксану Марченку, яка так і не підтримала українців і не звернулася до свого кума Путіна, щоб той припинив вбивати і руйнувати її Батьківщину.

– Зараз ця лицемірна паломниця у хустці звертається до турків, не до українців. Тобі її шкода? А український народ, який носив тебе на руках, набивав тобі зали, співав твоїх пісень, обожнював тебе. Тобі їх не шкода? Тих твоїх прихильниць – молодих і старих, кого фізично тисячами вбиває твоя країна. Вбиває і ґвалтує жінок, дітей, стирає з лиця землі російськомовні міста, де лунали твої пісні. Куди ти так мріяв повернутися і де ти так боявся, що тебе забудуть, – сказала Полякова.

За словами Полякової, їй соромно через те, що вона хотіла товаришувати з Кіркоровом і завжди рівнялася на нього.

– Якщо раніше для мене ти був прикладом особистості, справжньої зірки, яка стоїть над обставинами, над владою, над багатством, який може бути моральним орієнтиром для мільйонів своїх прихильників, який говорить правду, визнає помилки. То сьогодні я бачу людину, яка не здатна на більше, ніж написати пост на підтримку зрадника, крадія і брехуна. А, забула, ще й мільярдера. Мені соромно, що я рівнялася на тебе. Мені соромно, що я хотіла дружби з тобою. Я зневажаю себе за те, що я себе обманювала. Але я отримала урок. Ми всі отримали урок, – наголосила Полякова.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров виступив на підтримку Віктора Медведчука, якого нещодавно спіймала СБУ через низку кримінальних справ і держзраду.

Також він став на захист своєї подруги Оксани Марченко, яка, за словами Кіркорова, “веде міжнародну діяльность проти катувань та насильства”.