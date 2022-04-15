Російський артист Філіп Кіркоров виступив на підтримку Оксани Марченко та її благовірного Віктора Медведчука, якого нещодавно спіймала СБУ. Нагадаємо, що впіймали його через низку кримінальних справ, зокрема йдеться про держзраду.

Так ось, Кіркоров увесь цей час мовчав, доки солдати з його країни вбивали мирних людей та ґвалтували дітей в Україні. Але це його, мабуть, влаштовує, адже про події в Україні він мовчав. А ось за бідного та нещасного Медведчука, якого заарештував суд, одразу побіг пост писати.

І найсмішніше, що Кіркоров, сидячи у країні, де про свободу думки чули лише з голлівудського кіно, мовить: Ніхто не може бути засуджений без рішення справедливого законного суду.

– Я підтримую мою подругу Оксану Марченко у її міжнародній діяльності проти катувань та насильства, від якого сьогодні залежить життя та свобода політв’язнів, а останніми днями і життя мого старшого друга. А тепер, європейські політики, подивіться, що відбувається в Україні? Чи припускаєте ви, що умовно Емманюель Макрон, кине за ґрати Марін Ле Пен за її інші погляди? – пише Кіркоров із РФ, де опозиціонерів не садять, їх просто розстрілюють і отруюють новачком.

Є два варіанти: або йому дуже багато заплатили, що можна так себе підставляти, або він ще одна жертва російської зомбоящика, яка не може відрізнити чорне від білого.

До речі, для українців його сторінку в Instagram закрито, але є багато коментарів у тому, що Кіркорову краще варто мовчати.

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