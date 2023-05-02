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Ти – наше все. Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з днем народження

2 Травня 2023, 16:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм
Джерело: Depositphotos

Дружина англійського футболіста Девіда Бекхема, дизайнерка Вікторія Бекхем зворушливо привітала його з 48-річчям. 2 травня спортсмен святкує день народження.

В Instagram Вікторія оприлюднила архівні фото Девіда, на яких він зазнімкований із нею та їхніми дітьми. Вона зазначила, що всі вони дуже його люблять.

– Найприголомшливіший чоловік і неймовірний тато. Ти наше все, – лаконічно написала дизайнерка під фото.

Окремим постом вона показала більш інтимне фото футболіста, на якому він постав в одних плавках у воді.

– Усі привітаймо Девіда. Не дякуйте, – жартівливо зазначила Вікторія.

Не секрет, що союз Девіда та Вікторії є одним із найміцніших серед зірок. Вони одружилися 1999 року і виховують чотирьох дітей. Здавалося б, через стільки років пристрасть вщухає, проте, вочевидь, не у цієї парочки. Вони продовжують демонструвати любов один до одного і гармонію у стосунках.

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Вікторія Бекхем Девід Бекхем
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