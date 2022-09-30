Девід Бекхем посварив свого сина Брукліна через сімейну сварку, що затягнулася. Нова дружина 23-річного сина футболіста потрапила у серйозний конфлікт із Вікторією Бекхем.

Сварка між батьком та сином вважається рідкістю у родині зірок – конфлікт стався через інтерв’ю 27-річної дружини Брукліна Ніколи Пельтц. Актриса заявила, що її свекруха відмовилася від пошиття її весільної сукні.

– Ми не робимо цього у нашій сім’ї – і ти знаєш це. Що буде далі залежить від вас, але з драмою покінчено, – заявив Бекхем своєму синові.

Джерела підтверджують, що такі сварки є велика рідкість для сім’ї футболіста.

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– Я не думаю, що Девід колись виходив із себе під час розмов з Брукліном або мав привід говорити з ним різко, але тепер це сталося, – повідомив інсайдер.

Відомо, що глава сімейства був незадоволений тим, що сварку винесли за межі будинку. До того ж він бачить, як син віддаляється від сімейства з моменту одруження у квітні 2022 року. Футболіст також захищає свою дружину Вікторію, репутація якої могла отримати удар на тлі скандалу.

Багато хто почав порівнювати розкол у сім’ї з аналогічною ситуацією в королівській родині, коли принц Гаррі та Меган відмовилися від усього заради спокійного життя в США.