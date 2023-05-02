Супруга английского футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер Виктория Бекхэм трогательно поздравила его с 48-летием. 2 мая спортсмен празднует день рождения.

В Instagram Виктория обнародовала архивные фото Дэвида, на которых он запечатлен вместе с ней и их детьми. Она отметила, что все они очень сильно его любят.

— Самый потрясающий муж и невероятный папа. Ты наше все, — лаконично написала дизайнер под фото.

Отдельным постом она показала более интимное фото футболиста, на котором он предстал в одних плавках в воде.

— Давайте все поздравим Дэвида. Не благодарите, — шутливо отметила Виктория.

Не секрет, что союз Дэвида и Виктории является одним из самых крепких среди звезд. Они поженились в 1999 году и воспитывают четверых детей. Казалось бы, через спустя столько лет страсть утихает, однако, очевидно, не у этой парочки. Они продолжают демонстрировать любовь друг к другу и гармонию в отношениях.