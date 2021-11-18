Ведуча Нового каналу та топ-модель Алла Костромічова показала в Instagram рідкісний знімок із шестирічним сином і чоловіком Джейсоном Капоне.

У день народження Сальваторе зірка організувала яскраву фотозону з кульками та тортом, на фоні яких і зроблено знімок. На фото Костромічова з чоловіком цілують хлопчика у щоки, опустившись навколішки.

– Наш улюблений хлопчику, дякую тобі за кожну твою посмішку, за твою мудрість, за те, що щодня навчаєш нас любити життя і чути себе. Ти проникливий, добрий, світлий, дбайливий та надихаючий.

Дякую, що допомагаєш нам помічати чудові дрібниці навколо і щиро дивуватися наскільки великий повзе равлик і як радісно стрибати на хвилях. Ти наше все, – зазначила Костромічова.

Нагадаємо, у 2015 році Алла Костромічова вийшла заміж за мільйонера Джейсона Капоне. Пара виховує сина Сальваторе. Модель рідко розповідає про чоловіка-американця. Раніше в інтерв’ю вона зізналася, що Джейсон кар’єрист і жодного дня не може обійтися без телефону.

– Він працює завжди, це теж дуже дратує – яка б не була у нас відверта розмова чи інтимний момент, він весь у роботі. Може відкласти телефон хіба що на час сексу, – сказала Костромічова.

І якщо спочатку зайнятість чоловіка Аллу захоплювала, то згодом це почало її дратувати. Однак модель розуміє, що якщо чоловік не так багато працюватиме, це позначиться на якості їхнього життя. Саме тому Костромічева змушена “грати за правилами” чоловіка-мільйонера.