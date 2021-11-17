Український телеведучий Дмитро Комаров вразив схожістю зі своїми братом та сестрою.

На особистій сторінці в Instagram Дмитро привітав близнюків Ангеліну та Миколу з днем народження. Також телеведучий показав архівні фото і подякував батькам за найкращий подарунок у житті.

– Брат і сестра – мої найкращі друзі. Дякую мамі з татом за їхній найкращий подарунок. До того ж, я сам цей подарунок просив, у свої 6 років випрошуючи “блатика і сестличку” (“р” тоді ще не вимовляв). І попри те, що УЗД у 1989 році чомусь показало одну дитину, я продовжував говорити всім навколо, що в мене буде братик і сестричка. Так і вийшло. Сестра старша за брата на 10 хвилин, – розповів Комаров.

Дмитро додав, що потрібно цінувати своїх рідних та близьких, оскільки це найдорожче, що є у житті кожного з нас.

У коментарях підписники відзначили неймовірну схожість телеведучого з братом та сестрою.

Ви як трійнята! Дуже схожі.

Які ж ви класні.

Прям клони.

Як схожі, всі троє.

Такі справжні і класні.

Спершу здалося, що ви трійнята.

Останнє фото в каруселі прям “вишенька”. Такі милі, – пишуть у коментарях.

Раніше Дмитро Комаров показував опухле від укусів комах обличчя. Телеведучий постраждав від комарів та ґедзів під час зйомок нової програми. Він зазначив, що укуси не є перешкодою для його професійної діяльності.