Ведущая Нового канала и топ-модель Алла Костромичева показала в Instagram редкий снимок с шестилетним сыном и мужем Джейсоном Капоне.

В день рождения Сальваторе звезда организовала яркую фотозону с шариками и тортом, на фоне которых и сделан снимок. На фото Костромичева с мужем целуют мальчика в щеки, опустившись на колени.

— Наш любимый мальчик, спасибо тебе за каждую твою улыбку, за твою мудрость, за то, что каждый день учишь нас любить жизнь и слышать себя. Ты проницательный, добрый, светлый, заботливый и вдохновляющий.

Спасибо, что помогаешь нам замечать прекрасные мелочи вокруг и искренне удивляться насколько большая ползет улитка и как радостно прыгать на волнах. Ты наше все, — отметила Костромичева.

Напомним, в 2015 году Алла Костромичева вышла замуж за миллионера Джейсона Капоне. Пара воспитывает сына Сальваторе. Модель редко рассказывает о муже-американце. Ранее в интервью она призналась, что Джейсон карьерист и ни дня не может обойтись без телефона.

— Он работает всегда, это тоже очень раздражает — какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса, — сказала Костромичева.

И если вначале занятость мужа Аллу восхищала, то со временем это начало ее раздражать. Однако модель понимает, что если муж не будет так много работать, это скажется на качестве их жизни. Именно поэтому Костромичева вынуждена “играть по правилам” супруга-миллионера.