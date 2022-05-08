У неділю, 8 травня, в Україні відзначають одне з найзворушливіших свят – День матері. Сьогодні варто привітати найдорожчу людину у своєму житті, а також подякувати їй за турботу та любов.

У період війни та страшних подій на території нашої країни, теплі слова є ще більш важливішими та цінними. Як українські знаменитості привітали своїх мам зі святом – дивіться далі у матеріалі.

Соліст гурту Kalush Orchestra Олек Псюк оприлюднив фото з мамою Стефанією. Зазначимо, що саме їй артист присвятив трек Stefania, з яким колектив вже 10 травня представлятиме Україну на Євробаченні 2022.

– Йо, сьогодні день матері! Зі мною моя мама Стефанія. Робіть фото з мамою та відмічайте kalush.official, буду репостити, – написав Псюк.

Хореограф Ілона Гвоздьова побажала всім матерям сил, наснаги та здоров’я. Також вона подякувала своїй мамі за те, що вона щодня дарує любов та посмішку її дітям.

– Мама ти в мене неймовірна, я дуже тебе люблю і пишаюсь бути твоєю донькою! Ти яскравий приклад української жінки, матері і бабусі! Знаю, що інколи зі мною буває складно та попри все, кожного разу ти знаходиш в собі сили, аби з посмішкою і любов’ю в серці оберігати нас. Ти мій скарб, моя перлина! – написала Ілона.

Співачка Оля Цибульська поділилася сімейним фото і також привітала зі святом найріднішу людину у своєму житті.

– Любимо тебе! Ти найкраща у світі, – написала вона.

Акторка Анна Сагайдачна опублікувала відео зі своїм синочком, привітала всіх мам та вшанувала пам’ять захисників, які загинули на війні.

– Любі жінки! Зараз ми всі стоїмо за мужніми плечима українських янголів-воїнів, які захищають нас та наших дітей! І у кожного воїна є свята жінка – Мама, яка його народила та виплекала! Саме перед жінками стоїть величезна місія – продовжувати славетний український рід і народжувати дітей. І нехай словосполучення “Ніколи Знову” стане для наших наступних поколінь не просто словами, – написала акторка.

Фітнес-тренер Марина Боржемська подякувала своїй мамі, а також побажала їй сил та здоров’я.

Марина зазначила, що бути мамою у період війни – неймовірно важливо та боляче.

– В наш страшний час війни ти борешся не так за своє життя, як за свою дитину. Намагаєшся оберегти та захистити. Бути мамою під час війни – це відвага, ніжність та любов. Бути мамою на війні – це думати лише про безпеку для дітей. Це надзвичайна відповідальність та сила духу. Мамочки, дякую вам. Моя рідна Галочка, люблю тебе. Бережіть себе. Моліться за дітей. Віримо, що скоро всі зможемо обійняти своїх мам, дітей, рідних, – написала Боржемська.