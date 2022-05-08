Сьогодні, 8 травня, в нашій країні відзначають свято найважливішої людини в житті кожного з нас – День матері. В 2022 році воно кардинально відрізняється від попередніх років, оскільки в Україні триває повномасштабна війна.

Одними з тих, хто страждає найбільше під час війни – є діти. Вони не розуміють, чому мають ховатися в бомбосховищах під час повітряних тривог чи залишати рідні будинки, замість того, щоб спокійно насолоджуватися дитинством, теплою погодою та гуляти на майданчиках. Багато хто вирішив відвезти своїх нащадків за кордон, оскільки там безпечніше, однак є й ті, хто не захотів покидати свою країну.

Ексклюзивно Фактам ICTV акторки Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна та співачка Ольга Цибульська розповіли, як зберігають спокій своїх дітей під час війни та чи пояснюють їм, що відбувається насправді.

За словами Наталки Денисенко, її чотирирічний синочок Андрій дуже чутливий. Коли РФ тільки-но напала на Україну, акторка плакала і її настрій передавався хлопчику.

– Першого дня ми розповіли синові все чесно, що почалася війна, що на нас напала інша країна, яку ми колись вважали друзями, а тепер це вороги, що це Росія. Показували йому й мультики, котрі створили про війну, щоб він розумів, хто наш ворог і чому це сталося. Він дуже лякався вибухів, сирен, але я вигадала історію, що коли вмикається повітряна тривога, то це означає, що вони відлякують ракети, – поділилася Наталка.

Каже, наразі Андрій звик до повітряних тривог. Зазвичай сідає за стіну та дивиться мультики. Акторка зазначила, що постійно повторює синові, що вони будуть у безпеці.

Чоловік Наталки, актор Андрій Федінчик із перших днів повномасштабної війни пішов на військові навчання. Наразі його взяли до підрозділу ССО.

– Я пояснювала Андрію, що тато захищає нас від ворогів і все робить, щоби ми повернулися додому. Він вигадав різні веселі історії, як допомагатиме татові – робити ворогам уколи, закидати їх у сітку, підв’язувати на дерево. Він же не бачить усі ці криваві відео, – розповіла Денисенко.

Акторка каже, ухвалила рішення не виїжджати за кордон, бо чоловік пішов захищати країну. Тому вирішила перебувати з сином у безпечніших місцях України. Нині вони у Хмельницькому, до цього були в Яремчі.

– Коли ми бігли з Києва і переїхали далі, то Андрій став веселішим, оскільки перестав чути вибухи. У нас була можливість заїхати в готель і коли він побачив номер, такий, як він звик бачити на відпочинку, то, напевно, в нього склалося враження, що ми на відпочинку. Тепер він думає, що ми подорожуємо… Готель для нього – певна картинка безпеки, – зауважила Наталка.

Вона додала, що синочок чекає на повернення додому і розпитує – чи не розбомбили їхній будинок і чому в нього не потрапляють ракети.

Своєю чергою акторка Анна Сагайдачна розповіла, що її дворічний син Тимур знає, що прийшли погані люди, які хочуть знищити нашу гарну країну, але наші воїни світла захищають нас, нашу землю і скоро ми переможемо зло.

– Постійно промовляю, що поруч із мамою він у безпеці, де б ми не були. До сирен Тіма звик, коли вибухи – одразу ж беру його на руки, – поділилася акторка.

Вона додала, що два місяці вони були в іншій області України, проте наразі повернулися додому, але тривожна валізка стоїть зібрана, а машина заправлена ​​на випадок, якщо знову треба буде їхати.

Співачка Ольга Цибульська зазначає, що батьки під час війни – єдине місце спокою для дитини, тому наразі особливо важливо брати дітей на руки та притискати до грудей.

Найскладніше зараз, за ​​словами артистки, не плакати, коли семирічний син Нестор поруч, оскільки він автоматично зчитує її емоційний стан.

– Я дуже хочу, щоб наші діти сміялися, балувалися, раділи життю та насолоджувалися дитинством в Україні. Хочу, щоб вони не забували, хто прийшов до нашого дому і знищив те, що ми любимо. Хочу, щоб вони жили в найкращій країні на землі та берегли її для своїх дітей. Мама під час війни – це киця, здатна розірвати кожного за свого малюка, – сказала Ольга.

Вона додала, що Нестор чув вибухи, падав на підлогу, ночував у паркінгу і зараз ховається від сирен. Дивиться новини разом із ними та знає про всі жахи.

– Він дуже плакав, коли побачив, що везуть ховати військового. Він плаче, коли бачить, що переживають діти із окупованих територій. Постійно запитує, чому росіяни нищать наших людей, міста, села, квартиру бабусі та дідуся, де могли загинути і вони. Адже ми просто вдома, ніколи не їздили до них і не хочемо, – поділилася співачка.

Ольга зазначила, що слово ворог для наших дітей – вийшло з книжок і стало реальною небезпекою. Серце кричить і хоче, щоб вони ніколи не знали війни. А мозок наголошує – діти повинні пам’ятати, що окупанти зробили на нашій землі, щоб ніколи не вибачити їм цих кривавих злочинів.