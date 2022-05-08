В воскресенье, 8 мая, в Украине отмечают один из самых трогательных праздников – День матери. Сегодня стоит поздравить самого дорогого человека в своей жизни, а также поблагодарить за заботу и любовь.

В период войны и страшных событий на территории нашей страны, теплые слова являются еще более важными и ценными. Как украинские знаменитости поздравили своих мам с праздником – смотрите дальше в материале.

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк обнародовал фото с мамой Стефанией. Отметим, что именно ей артист посвятил трек Stefania, с которым коллектив уже 10 мая будет представлять Украину на Евровидении 2022.

– Йо, сегодня день матери! Со мной моя мама Стефания. Делайте фото с мамой и отмечайте kalush.official, буду репостить, – написал Псюк.

Хореограф Илона Гвоздева пожелала всем матерям сил и здоровья. Также она поблагодарила свою маму за то, что она ежедневно дарит любовь и улыбку ее детям.

– Мама ты у меня невероятная, я очень тебя люблю и горжусь быть твоей дочерью! Ты яркий пример украинской женщины, матери и бабушки! Знаю, что иногда со мной бывает сложно и несмотря ни на что, каждый раз ты находишь в себе силы, чтобы с улыбкой и любовью в сердце оберегать нас. Ты мое сокровище, моя жемчужина! – написала Илона.

Певица Оля Цыбульская поделилась семейным фото и поздравила с праздником самого родного человека в своей жизни.

– Любим тебя! Ты самая лучшая в мире, — написала она.

Актриса Анна Сагайдачная опубликовала видео со своим сыном, поздравила всех мам и почтила память защитников, которые погибли на войне.

– Дорогие женщины! Сейчас мы все стоим за мужественными плечами украинских ангелов-воинов, которые защищают нас и наших детей! И у каждого воина есть святая женщина – Мама, которая его родила и вырастила! Именно перед женщинами стоит огромная миссия – продолжать славный украинский род и рожать детей. И пусть словосочетание “Никогда снова” станет для наших последующих поколений не просто словами, — написала актриса.

Фитнес-тренер Марина Боржемская поблагодарила свою маму, а также пожелала ей сил и здоровья.

Марина отметила, что быть мамой в период войны – невероятно важно и больно.

— В наше страшное время войны ты борешься не столько за свою жизнь, сколько за своего ребенка. Стараешься обезопасить и защитить. Быть мамой во время войны – это отвага, нежность и любовь. Быть мамой на войне – это думать только о безопасности для детей. Это чрезвычайная ответственность и сила духа. Мамочки, спасибо. Моя родная Галочка, люблю тебя. Берегите себя. Молитесь о детях. Верим, что скоро все сможем обнять своих мам, детей, родных, – написала Боржемская.