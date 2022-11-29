Twitter частково відмовився від боротьби з фейками про Covid-19

Соцмережа Twitter частково відмовилася від політики боротьби з дезінформацією про Covid-19 та вакцинацію. Це означає, що сервіс не буде активно модерувати контент із неправдивою інформацією.

– З 23 листопада 2022 року Twitter більше не застосовує політику щодо інформації, що вводить в оману про COVID-19, – повідомляється на сайті.

Схоже, що це рішення ухвалив Ілон Маск – зміни діють уже з 23 листопада. Тепер публікації, які містять фейкову інформацію про вірус, можуть отримати приставку з правдивими фактами та рекомендаціями ВООЗ.

У компанії не повністю відмовилися від модерації. За спам про Covid-19 можуть заблокувати обліковий запис, а публікації видалити.

Зараз дивляться

– Оскільки світова спільнота разом зіштовхується з пандемією COVID-19, Twitter допомагає людям знаходити правдиву інформацію, спілкуватися з іншими та стежити за тим, що відбувається у режимі реального часу, заявили у компанії.

Примітно, що інші великі соцмережі Facebook, Instagram та TikTok активно моніторять контент на правдивість, коли йдеться про Covid-19.

Це необхідно для того, щоб перемогти вірус, або зменшити кількість заражених. Неправдива інформація часто спростовує всю небезпеку Covid-19, а також закликає відмовитися від вакцинації, яка на думку МОЗ та всесвітніх організацій охорони здоров’я стримує пандемію.

Нагадаємо, що Маск придбав соцмережу трохи більше місяця тому, і з того часу він вдавався до спірних рішень в управлінні компанії. Наприклад, нещодавно він зробив амністію для заблокованих користувачів. Також він відновив Дональда Трампа у Twitter, що сприйняли позитивно далеко не всі.