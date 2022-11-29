Twitter частично отказался от борьбы с фейками о Covid-19

Соцсеть Twitter частично отказалась от политики по борьбе с дезинформацией о Covid-19 и вакцинации. Это значит, что сервис не будет активно модерировать контент с неправдивой информацией.

— С 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику в отношении вводящей в заблуждение информации о COVID-19, — сообщается на сайте.

Похоже, что это решение принял Илон Маск — изменения действуют уже с 23 ноября. Теперь публикации, содержащие фейковую информацию о вирусе, могут получить приставку с правдивыми фактами и рекомендациями ВОЗ.

В компании не полностью отказались от модерации. За спам о Covid-19 могут заблокировать аккаунт, а публикации удалить.

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— Поскольку мировое сообщество вместе сталкивается с пандемией COVID-19, Twitter помогает людям находить достоверную информацию, общаться с другими и следить за тем, что происходит в режиме реального времени, заявили в компании.

Примечательно, что другие крупные соцсети Facebook, Instagram и TikTok активно мониторят контент на правдивость, когда дело касается Covid-19.

Это необходимо для того, чтобы победить вирус, или же уменьшить количество зараженных. Неправдивая информация зачастую опровергает всю опасности Covid-19, а также призывает отказаться от вакцинации, которая по мнению МОЗ и всемирных здравоохранительных организаций сдерживает пандемию.

Напомним, что Маск приобрел соцсеть чуть больше месяца назад, и с тех пор он прибегал к спорным решениям в управлении компании. К примеру, совсем недавно он сделал амнистию для заблокированных пользователей. Также он восстановил Дональда Трампа в Twitter, что восприняли позитивно далеко не все.