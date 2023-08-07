Український співак Віктор Павлік нагадав про трагедію в його житті – смерть його сина Павла, якого не стало 3 роки тому. Музикант показав архівні фото і присвятив своєму синові вірш.

Так, Віктор опублікував архівне фото, де він із Павлом стоїть на тлі озера. Артист додав до знімка вірш, у якому каже, що не видаляє телефонний номер, щоб додзвонитися синові в рай. Павлік називає свого близького ангелом-охоронцем і зізнається в любові.

У другій публікації, присвяченій синові, Віктор показав фото Павла – літнє фото з яблуком, знімки з військового вишколу з автоматом у руках, у формі курсанта Академії СБУ і на гірськолижному схилі в зимовий час.

– 07.05.99 – 07.08.20. Сьогодні 3 роки, як ти в кращих світах, сину… Мій Ангел, – поділився спогадами музикант.

Нагадаємо, що син Віктора Павліка помер від раку. Хлопцеві був лише 21 рік – він боровся з раком кісток, пройшов тривалий курс хімієтерапії та променевої терапії, але хвороба взяла гору над здоров’ям. За кілька місяців до смерті Павло заявив, що відмовляється від лікування.

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