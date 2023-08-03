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Персони

Померла Ірина Мірошниченко – зірка фільму Не зійшлися характерами

3 Серпня 2023, 14:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ірина Мірошниченко померла

У Росії померла акторка Ірина Мірошниченко. Їй був 81 рік.

Зірка фільму Не зійшлися характерами померла в лікарні. Раніше її госпіталізували з ускладненою формою грипу. Вона пережила зупинку серця і перебувала в медикаментозній комі на апараті ШВЛ. Про це пишуть росЗМІ.

Причиною смерті називають поліорганну недостатність, яка виникла через септичний шок.

Ірина Мірошниченко – радянська і російська акторка. Її першою великою роботою в кіно стала роль розвідниці Галини Ортинської у фільмі Їх знали тільки в обличчя 1966 року.

На її рахунку десятки кінострічок, серед яких Дядя Ваня, Зимова вишня, Таємниці мадам Вонг, Вам і не снилося тощо.

Крім кіно, Мірошниченко активно грала ролі в театрі, виступаючи до останнього.

Щодо особистого життя, Ірина тричі була одружена, з останнім чоловіком, актором Ігорем Васильєвим розлучилася в 2007 році. Дітей у акторки немає.

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актриса Смерть
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