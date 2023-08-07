Украинский певец Виктор Павлик напомнил о трагедии в его жизни — смерти его сына Павла, которого не стало 3 года назад. Музыкант показал архивные фото и посвятил своему сыну стих.

Так, Виктор опубликовал архивное фото, где он с Павлом стоит на фоне озера. Артист добавил к снимку стих, в котором говорит, что не удаляет телефонный номер, чтобы дозвониться сыну в рай. Павлик называется своего близкого ангелом-хранителем и признается в любви.

Во второй публикации, посвященной сыну, Виктор показал фото Павла — летнее фото с яблоком, снимки с военной подготовки с автоматом в руках, в форме курсанта Академии СБУ и на горнолыжном склоне в зимнее время.

— 07.05.99 — 07.08.20. Сегодня 3 года, как ты в лучших мирах, сын… Мой Ангел, — поделился воспоминаниями музыкант.

Напомним, что сын Виктора Павлика умер от рака. Парню было всего 21 год — он боролся с раком костей, прошел длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но болезнь победила. За несколько месяцев до смерти Павел заявил, что отказывается от лечения.

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