На сцені шоу Україна має талант виступила зірка легендарного Цирку дю Солей Юля Михайлова.

Дівчина з 7 років займається гімнастикою. За свою кар’єру вона встигла 10 років відпрацювати у Цирку дю Солей. Ба більше, гімнастка навіть виступала перед королівською родиною Великої Британії.

Юля поділилася, що після її виступу із компліментами до неї підходив, зокрема принц Гаррі.

На шоу Україна має талант вона показала номер у стилі бурлеску. Сексуальність, трюки та харизма дівчини просто звели з розуму як суддів, так і глядачів.

Одразу після її виступу судді разом вигукнули: Як це сексуально.

Єдиний, кому довелося трохи червоніти, був Сергій Притула, адже у той момент за його спиною сиділи син та похресник.

– Юля ― крутий професіонал та сильна артистка цього жанру! Вона працює у найкрутіших цирках та шоу усього світу. А починала свою кар’єру у тому ж навчальному закладі, що і я. Тож я знаю її ще з навчання в інституті. Її номер на Україна має талант ― дуже високого рівня, виконаний технічно та в унікальній подачі артистки, – зазначив Женя Кот.

Україна має талант

23 жовтня відбулася головна прем’єра цієї осені – повернення легендарного шоу Україна має талант. Суддями шоу виступають ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.