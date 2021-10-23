Суддя шоу Україна має талант та актриса Ксенія Мішина зізналася в коханні одному з учасників проекту.

24-річному Олександру Гангур з Бердичіва випала можливість відкривати шоу Україна має талант для глядачів. Хлопець показував акробатичні трюки на колесі Сіра.

Акробатичні елементи він починав вивчати без тренера, просто по відео з інтернету. І незабаром став затребуваним артистом у багатьох куточках світу. Через півроку його запросили на контракт до Туреччини, вже у 18 років він поїхав на свою першу серйозну роботу. До своїх 24 років Саша об’їздив пів-Європи і працював з відомими українськими артистами. Також він знайомий з одним із суддів проекту – Женею Котом.

Попри те, що Саша самоучка, його номер підкорив як глядачів, так і суддів. Ба більше, перше, що сказала Ксенія Мішина це було зізнання у коханні.

– Я хочу вам зізнатися в коханні, – викрикнула Мішина.

Буквально одразу їй відповів ведучий шоу Україна має талант.

– Мішина часто закохується Саш, – зазначив Григорій Решетник.

Однак Ксенія одразу виправилася та зазначила, що закохалася у талант Олександра.

Ще минулого року Ксенія Мішина була головною героїнею реаліті Холостячка. У фіналі проекту вона обрала сценариста і ведучого Олександра Еллерт. Ведучим Холостячки був Григорій Решетник.

Україна має талант

23 жовтня відбулася головна прем’єра цієї осені – повернення легендарного шоу Україна має талант. Суддями шоу виступають ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.