Українська співачка і блогер Анна Трінчер в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла, чому в неї виникають панічні атаки і для чого вона зняла останню з них на телефон.

За словами дівчини, панічними атаками вона страждає близько півроку і найімовірніше вони трапляються на тлі стресу.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

– Проаналізувавши кожен напад я підозрюю, що вони в мене виникають на тлі сильного стресу, коли я не можу вплинути на ситуацію. Я ненавиджу ситуації, які виходять з-під мого контролю. Відповідно, мене охоплюють емоції, я зазнаю величезного стресу, який швидко минає, організм не встигає адаптуватися до цього, і його охоплює паніка, – сказала Анна.

Блогер розповіла, що одного разу панічна атака трапилася в неї за п’ять хвилин до виходу на сцену. Тоді вона повністю була вже в сценічному образі, проте її охопила паніка.

– Я почала ридати, задихатися, кричати і не могла зупинитися. Ці емоції – безконтрольні, – сказала Трінчер.

Крім того, Анна пояснила, як їй вдалося зняти на відео свою панічну атаку, яка сталася в ТРЦ.

– Я її почала знімати, коли вона тільки почалася. Загалом я в свідомості, можу контролювати якісь рухи, раціонально діяти і мислити. Просто не можу зупинити ось цю істерику, – сказала блогер.

Також вона зазначила, що зняла це на камеру для того, щоб показати фахівцеві та розібратися разом із ним у ситуації.

Нещодавно у Анни Трінчер трапилася панічна атака. В цей час дівчина перебувала в громадському місці, однак зняла напад на телефон.

Блогер зайшла у вбиральню для того, щоб заспокоїтися. Її охопила істерика та почало трясти.