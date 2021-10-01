Український блогер Олександр Волошин поскаржився в мережі на те, що його грубо затримували патрульні поліцейські. В результаті чого у хлопця на обличчі багато синців, подряпин.

Інцидент трапився вночі, коли блогер їхав на Porsche. На камеру це встигла зняти дівчина, яка проїжджала повз на електросамокаті.

На відео видно, як патрульні грубо витягують блогера, а потім кладуть обличчям до асфальту і заламують руки за спину. Однак поки невідомо, чим закінчився інцидент.

У прес-службі Києва заявили Фактам ICTV, що поки нічого не знають про це.

Також залишається загадкою причина зупинки автомобіля блогера і така різка реакція копів.

Зі свого боку Волошин заявив, що вже сьогодні він ходить по всіх необхідних інстанціях зі своєю дівчиною співачкою та блогером Анною Трінчер, щоб зняти побої.