Автор серії книг Видозмінений вуглець (Altered Carbon) Річард Морган під час ексклюзивного інтерв’ю Фактам ICTV дав 8 корисних порад письменникам-початківцям. Він розповів, чому не варто зациклюватися на одній роботі та порадив спробувати себе у різних сферах.

Далі – пряма мова.

– Я точно не та людина, яка має давати поради щодо письменництва (сміється). Я був дуже поганим у цій сфері протягом 14 років.

Упевнений, якби я приділяв письменництву більше уваги, то це б зайняло менше часу. Але чи був би я так само успішним – не знаю.

Єдине, що можу сказати напевне – це дуже важкий та болючий шлях. Однак не здавайтеся – ви маєте вірити, що зрештою будете успішними. Це займе роки – щонайменше років п’ять.

Та навіть коли видадуть вашу першу книгу, навряд чи ви отримаєте достатньо грошей для того, щоб письменництво стало вашою основною роботою. Вам доведеться вдень працювати на роботі, а ввечері чи на вихідних – писати книгу. Можливо, знадобиться написати 5-6 романів, перш ніж ви зможете думати про те, щоб стати письменником.

На мою думку, ми занадто багато уваги зосереджуємо лише на успішних прикладах. Наприклад, історії Дена Брауна, книги якого продаються мільйонними тиражами. Або на моїй історії: перший роман приніс угоду на фільм з Warner Bros.

Але все це – виключення з правил. Найчастіше вашу книгу видадуть далеко не з першої спроби, вона не стане неймовірним успіхом, тому доведеться писати нову книгу. Потрібно мати неабияку витримку та знати, що це – те, чого ти хочеш.

Запитайте себе: чи це насправді те, чим я хочу займатися? Видозмінений вуглець був написаний в Іспанії, і я майже ніколи не відпочивав вечорами. Я відпрацьовував вдень, потім приходив додому, і ввечері мені пропонували піти в паб, трохи хильнути, але я відмовлявся, бо мав писати.

Доведеться жертвувати дуже значною кількістю часу, витрачати багато зусиль, тому варто бути впевненим, що це – саме те, чого ти хочеш. І не здаватися – неважливо, наскільки довго ви не полишаєте своїх спроб.

Ще б я порадив не обмежувати себе. Наприклад, ви плануєте написати роман. Чудово, але спробуйте одночасно написати щось інше. Скажімо, сюжет для коміксу, можливо, це може навіть стати вашою роботою.

Можна спробувати писати сценарії для відеоігор або допомагати у написанні сценарію для серіалу. Є багато різних способів писати. І краще не робити того, що зробив я: сказати, що пишу лише свій роман і нічого іншого.

Намагайтеся не обмежувати своє поле зору. Звичайно, потрібно віддаватися тому, що ти пишеш, але водночас не втрачати інших можливостей.

Річард Морган був гостем Comic Con Ukraine, який проходив 4-5 вересня у Києві. Більше про шлях до успіху, екранізацію книги Netflix і роботу над новою історією Річард Морган розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.