Автор серии книг Видоизмененный углерод (Altered Carbon) Ричард Морган во время эксклюзивного интервью Фактам ICTV дал 8 полезных советов начинающим писателям. Он рассказал, почему не стоит зацикливаться на одной работе и посоветовал попробовать себя в разных сферах.

Дальше — прямая речь.

— Я точно не тот человек, который должен давать советы о сочинительстве (смеется). Я был очень плох в этой сфере в течение 14 лет.

Уверен, что если бы я уделял писательству больше внимания, это бы заняло меньше времени. Однако был бы я таким же успешным — не знаю.

Единственное, что могу сказать наверняка — это очень тяжелый и болезненный путь. Но не сдавайтесь, вы должны верить, что будете успешными в конце-концов. Это займет годы — более чем лет пять.

И даже когда издадут вашу первую книгу — вряд ли вы получите достаточно денег для того, чтобы писательство стало вашей основной работой. Вам придется днем работать на работе, а вечером или в выходные — писать книгу. Возможно, понадобится написать 5-6 романов, прежде чем вы сможете думать о том, чтобы стать писателем.

По моему мнению, мы слишком много внимания концентрируем только на успешных примерах. Например, истории Дэна Брауна, книги которого продаются миллионными тиражами. Или на моей истории: первый роман принес соглашение на фильм с Warner Bros.

Но все это — исключение из правил. Чаще всего вашу книгу издадут далеко не с первой попытки, она не станет невероятным успехом, поэтому придется писать новую книгу. Нужно иметь большую выдержку, и знать, что это то, чего ты хочешь.

Спросите себя: это действительно то, чем я хочу заниматься? Видоизмененный углерод был написан в Испании, и я почти никогда не отдыхал по вечерам. Я отрабатывал днем, потом приходил домой, и вечером мне предлагали пойти в паб, немного выпить, но я отказывался, потому что должен был писать.

Придется жертвовать очень значительным количеством времени, тратить много усилий, поэтому стоит быть уверенным, что это именно то, чего ты хочешь. И не сдаваться — неважно, как долго вы не оставляете своих попыток.

Еще бы я посоветовал не ограничивать себя. Например, вы планируете написать роман. Прекрасно, но попробуйте одновременно написать что-то другое. Скажем, сюжет для комикса, возможно, это может даже стать вашей работой.

Можно попробовать писать сценарии для видеоигр или помогать в написании сценария для сериала. Есть много разных способов писать. И лучше не делать того, что сделал я: сказать, что я пишу только свой роман и ничего другого.

Старайтесь не ограничивать свое поле зрения. Конечно, нужно отдаваться тому, что ты пишешь, но при этом не упускать другие возможности.

Ричард Морган был гостем Comic Con Ukraine, который проходил 4-5 сентября в Киеве. Больше о пути к успеху, экранизации книги Netflix и работе над новой историей Ричард Морган рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.